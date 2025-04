Celtics vão defrontar Orlando no playoff

Os Boston Celtics, campeões da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA) e nos quais alinha o poste português Neemias Queta, começam no domingo a defender o título, ao receberem os Orlando Magic, provenientes do play-in.

Os Celtics terminaram em segundo lugar na Conferência Este, atrás dos Cleveland Cavaliers, com um registo de 61 vitórias e 21 derrotas, que também é inferior ao dos Oklahoma City Thunder, vencedores da Conferência Oeste e melhor equipa da fase regular, com 68 triunfos e 14 desaires.

A equipa de Boston, recordista de títulos, com 18 conquistados, até nem teve um desempenho muito inferior ao da época passada, na qual foi a mais eficaz da fase regular de forma destacada, com 64 vitórias, mais sete do que os Thunder e os Denver Nuggets, mas a concorrência parece ter aumentado o nível.

Queta, de 25 anos, que está a cumprir a quarta temporada na NBA, e segunda nos Celtics, contribuiu com médias de 5,0 pontos, 3,8 ressaltos, 0,7 desarmes de lançamento, 0,7 assistências e 0,3 roubos de bola, em 13,9 minutos.

O poste internacional português até baixou ligeiramente as médias relativamente à época anterior, mas isso talvez encontre justificação no fato de ter tido bastante mais tempo de utilização, com 62 jogos e 863 minutos, contra 28 e 333 em 2023/24.

Cleveland Cavaliers e Oklahoma City Thunder são, precisamente, as únicas equipas que ainda não conhecem os adversários nos play-offs, o que apenas acontecerá quando terminarem os play-in.

Atlanta Hakws, derrotados na terça-feira pelos Magic, vão defrontar o vencedor do jogo Chicago Bulls-Miami Heat para definir o adversário dos Cavaliers, enquanto os Thunder terão pela frente a formação que prevalecer no duelo entre Memphis Grizzlies e o vencedor da partida Sacramento Kings-Dallas Mavericks.

Os Los Angeles Lakers, a segunda equipa com mais títulos de campeão da NBA, com 17 conquistados, vai defrontar os Minnesota Timberwolves na primeira ronda dos playoff, que se iniciam no sábado e serão disputados à melhor de sete jogos.

Os confrontos Indiana Pacers-Milwaukee Bucks, New York Knicks-Detroit Pistons, Denver Nuggets-Los Angeles Clippers e Houston Rockets-Golden State Warriors completam o quadro da fase de luta pelo título do mais importante campeonato de basquetebol do mundo.