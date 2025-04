Ivo Oliveira faz a dobradinha e vence outra etapa no Giro d'Abruzzo

O português Ivo Oliveira ganhou, esta sexta-feira, a quarta e última etapa do Giro d'Abruzzo. É a segunda vitória do ciclista de Vila Nova de Gaia, da UAE-Emirates, nesta prova.

Ivo integrou a fuga do dia, a 122 quilómetros do final, esteve fugido do pelotão durante mais de três horas e acabou por conseguir vencer num "sprint" final contra o neerlandês Sjoerd Bax, da Q36.5 Pro Cycling Team, um antigo colega de equipa de Ivo.

O ciclista da UAE não vencia desde 2023, quando foi campeão nacional de estrada, e faz uma dobradinha numa prova composta por quatro etapas.

O pelotão veio logo a seguir, 12 segundos depois, o que significou que não houve alterações na classificação geral. Venceu o alemão Georg Zimmermann, da Intermarché-Wanty, seguido de David de la Cruz, da Q36.5. Pablo Torres, da UAE-Emirates, fechou o pódio.

Esta é a sétima vitória em toda a carreira do ciclista de 28 anos: venceu duas vezes ainda antes de chegar ao World Tour, na Axeon, no prólogo do Course de la Paix, em 2017, e no Circuit des Ardennes, no ano seguinte.

Pela Emirates, foi campeão nacional de contrarrelógio em 2020, campeão nacional de estrada em 2023 e venceu também o prólogo na Boucles de la Mayenne, também nesse ano.

[Atualizado às 14h37]