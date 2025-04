Portugal perde com Itália a dez dias do Mundial de futebol de praia

A dez dias do arranque do campeonato do mundo de futebol de praia, seleção nacional perdeu com a Itália por 4-5, num jogo de preparação em que esteve a vencer por 4-0.

Os Heróis da Areia entraram bem no encontro, com bis de Bê Martins e golos de Miguel Pintado e Jordan Santos a colocarem Portugal na frente do marcador por 4-0. Apesar da vantagem aparentemente confortável, a seleção italiana respondeu e virou o resultado para 4-5, com o último golo apontado a dez segundos do fim.

Este foi o segundo jogo de preparação do estágio da seleção nacional na Calheta, na Madeira. Já este domingo Portugal tinha batido a Itália, vice-campeã do mundo, por 5-3.

Os comandados de Mário Narciso continuam em estágio na Madeira até ao dia 25 de abril. O campeonato do mundo de futebol de praia decorre entre os dias 1 e 11 de maio, nas Seicheles. Portugal está inserido no grupo B, com Irão, Paraguai e Mauritânia.

A seleção nacional estreia-se na competição no dia 1, frente ao Paraguai.