COP nomeia chefias para as próximas três missões

A Comissão Executiva do Comité Olímpico de Portugal (COP) escolheu as três pessoas que vão liderar as próximas três missões que vai organizar, revelou o organismo em comunicado.

Catarina Monteiro, Filipe Jesus e Pedro Flávio foram os nomes escolhidos para chefiarem as próximas três missões, que vão decorrer entre o próximo verão e fevereiro de 2026.

Membro do Departamento de Missões e Preparação Olímpica (DMPO) do COP, Catarina Monteiro será a chefe da Missão ao Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE) de verão Skopje 2025, que decorrerá na Macedónia do Norte entre 18 e 27 de julho. Catarina Monteiro já tinha chefiado várias missões do FOJE, bem como Jogos do Mediterrâneo.

Igualmente membro do DMPO do COP, Filipe Jesus vai chefiar a Missão aos Jogos Mundiais Chengdu'2025, agendados para agosto, entre os dias 7 e 17. Anteriormente, Filipe Jesus liderou missões dos Jogos do Mediterrâneo e Jogos Mundiais.

O presidente da Federação de Desportos de Inverno de Portugal, Pedro Flávio vai liderar a Missão aos Jogos Olímpicos de inverno Milão-Cortina 2026, que terão lugar em Itália, entre 6 e 22 de fevereiro. Pedro Flávio também já chefiou várias missões aos FOJE e os Jogos Olímpicos da Juventude de inverno Gangwon'2024, na Coreia do Sul.