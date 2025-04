Nuno Borges na segunda ronda do Masters 1000 de Madrid

O tenista português Nuno Borges qualificou-se esta quarta-feira para a segunda ronda do Masters 1000 de Madrid, após afastar o espanhol Pablo Carreño Busta, em três sets.

Frente ao vencedor do Estoril Open de 2017, Nuno Borges salvou um ponto de encontro no segundo set, num dos dois pontos de break que teve de defender, acabando por decidir o encontro no derradeiro parcial, quando conseguiu a única quebra de serviço do confronto.

Numa temporada em que apenas foi afastado uma vez na primeira ronda de um torneio, no Masters 1000 de Miami, Nuno Borges chega pela primeira vez à segunda eliminatória em Madrid, onde tinha caído na estreia nas duas outras participações.

Na segunda ronda, Nuno Borges volta a defrontar um tenista espanhol, desta feita Alejandro Davidovich Fokina, 29.º do mundo e que ficou isento da primeira eliminatória.

Borges e Davidovich Fokina já se defrontaram uma vez, em 2024, com o português a sair vitorioso na segunda ronda do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada.