Judo. Otari Kvantidze eliminado ao segundo combate do Europeu

O judoca português Otari Kvantidze (-73 kg) despediu-se dos Europeus de Podgorica ao segundo combate, depois de cair por ippon no combate frente ao azeri Rashid Mammadaliyev.

“Oto”, diminutivo pelo qual gosta de ser conhecido, lamentou a saída de competição, para a qual tinha boas expectativas.

No Moraca Sports Centro, o pavilhão que alberga o judo na capital montenegrina, paredes meias com a Arena Bemax, para o andebol ou basquetebol, Kvantidze era o único luso a competir neste segundo dia, no qual ainda ultrapassou o combate de estreia.

Com forte ruído adverso do público, o português venceu já no último minuto o montenegrino Jajha Nurkovic, a 40 segundos do final, com uma projeção a roçar o waza-ari, mas que lhe deu um yuko, a pontuação mais baixa, agora reintroduzida nas regras.

Com a sempre difícil entrada superada, o segundo combate tinha contornos de exigência máxima, contra o quarto favorito na categoria de peso intermédio, e foi aí que Otari Kvantidze cedeu, com muita frustração própria.

O judoca, que à agência Lusa, antes dos Europeus, já tinha dito não temer ninguém, lamentou nunca ter conseguido impor as suas pegas, deixando que fosse Mammadaliyev a dominar o combate, o qual venceu, com duas marcações para waza-ari e respetivo ippon.

O azeri surge nestes Europeus como candidato às medalhas, numa carreira sem pódios na prova continental ou Mundiais, mas com múltiplas medalhas no circuito mundial, nomeadamente em Grand Slams.

A única vez que Oto e Mammadaliyev tinham lutado foi já este ano, então no Grand Slam de Paris, onde o azeri conquistou o bronze e Kvantidze terminou em quinto.

Na quarta-feira, no arranque das categorias mais leves, Catarina Costa conquistou a sua quarta medalha consecutiva em Europeus, ao ser pela terceira vez vice-campeã europeia, levando para casa mais uma medalha de prata.

Portugal prossegue a competição em Podgorica na sexta-feira, com Bárbara Timo e Taís Pina em -70 kg, e João Fernando em -81 kg, e no sábado será a vez dos medalhados olímpicos Patrícia Sampaio, em -78 kg, e Jorge Fonseca, em -100 kg, fecharam a participação.