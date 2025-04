“Temos de ouvir o nosso corpo”: Alcaraz falha Masters 1.000 de Madrid

O tenista espanhol Carlos Alcaraz afirmou esta quinta-feira que irá ficar de fora do Masters 1.000 de Madrid, devido a uma lesão sofrida na final do torneio de Barcelona, no domingo, contra o dinamarquês Holger Rune.

O jogador de Múrcia, bicampeão em Madrid em 2022 e 2023, tomou esta decisão depois de ter avaliado a sua condição física, devido a uma lesão na perna esquerda.



"Estava à espera de ver depois dos testes, para ver se podia jogar sem riscos. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Não melhorou e temos de ouvir o nosso corpo e, embora Madrid seja um lugar onde espero jogar todo o ano, as coisas não correram como eu queria e decidimos não correr riscos para o futuro. Se jogasse, iria certamente piorar. Foi uma decisão difícil, mas penso que foi a mais correta. Vou tentar descansar para estar de volta em breve", afirmou em conferência de imprensa.



A proximidade de Roland Garros, o segundo 'Grand Slam' da temporada, que o atual número três mundial venceu no ano passado, foi um dos aspetos levados em conta na hora de tomar a decisão.



Carlos Alcaraz aponta agora ao torneio parisiense, com o objetivo de revalidar o título conquistado na época anterior.