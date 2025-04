Vela. Carolina João e Diogo Costa em quinto na semana olímpica francesa

A dupla olímpica portuguesa composta por Carolina João e Diogo Costa subiu esta quinta-feira ao quinto lugar da tabela da classe mista de 470 na Semana Olímpica Francesa de vela, em Hyères, a um dia da regata das medalhas.

Os dois lusos, que foram quintos classificados nos Jogos Olímpicos Paris'2024, conseguiram hoje um 12.º lugar e dois quintos postos nas três regatas do dia, posicionando-se dentro da corrida pelas medalhas.

Na sexta-feira, terão de defender um lugar entre os melhores para garantirem a corrida das medalhas, na qual também poderão estar Beatriz Gago e Rodolfo Pires, para já no nono lugar, após recuperarem com um quarto posto, de um 13.º e um 11.º a abrir.

A classe segue liderada, praticamente desde início, pelos alemães Anna Markfort e Simon Diesch.

Na Formula Kite, os dois portugueses em ação ficaram de fora da medal race, na sexta-feira, com Mafalda Pires de Lima, olímpica em Paris2024, a fechar no 10.º lugar, e o irmão, Tomás Pires de Lima, no 20.º.