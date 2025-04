Mundiais de estrada cancelados

Os Mundiais de estrada de atletismo de 2025, inicialmente previstos para San Diego, nos Estados Unidos, foram cancelados, anunciou a World Athletics, que não encontrou uma alternativa para a cidade norte-americana.

"Na sequência da decisão, no mês passado, de transferir os Campeonatos do Mundo de de Estrada de 2025 de San Diego, a World Athletics manteve conversações com uma série de anfitriões alternativos, alguns com grande potencial. Embora algumas destas discussões continuem para outras edições do evento, foi decidido não atribuir os campeonatos a um anfitrião alternativo este ano", refere a World Athletics em comunicado.

Segundo o organismo, na base desta decisão esteve a falta de planeamento e do tempo de preparação necessário para "satisfazer os participantes".

"Em vez disso, as atenções centrar-se-ão nos Mundiais de Estrada do próximo ano, que se realizarão em Copenhaga, de 19 a 20 de setembro de 2026, e que se preparam para ser um grande evento", acrescenta.