Tais Pina. “É muito frustrante. Não vim aqui para perder”

O cansaço, aliado ao crescimento da adversária, penalizou Taís Pina na luta pela medalha de bronze nos Europeus em Podgorica, onde a judoca perdeu já no ponto de ouro do seu quinto combate.

“Foi um dia muito longo, foi uma prova muito dura, onde tive de me superar e querer mais, combate a combate, mas, entretanto, fui descendo um bocado mais, ficando mais cansada e ela parecia… não sei se foi com a ajuda do público ou não, mas começou a subir mais e acabou assim”, disse à agência Lusa a judoca.

Aos 20 anos, Taís Pina competiu nos seus segundos Europeus de seniores e disse ainda ter ficado contente por bater a croata Lara Cvjetko, a primeira favorita em -70 kg, mas, claramente, frustrada por não ter conseguido uma medalha.

“Fiquei muito contente por ter superado esse combate, fiquei muito feliz com a prova em si, no todo, mas claramente não satisfeita, porque saio daqui sem medalha”, disse ainda a judoca olímpica.

Em Podgorica, Pina venceu a israelita Adelina Novitzki, a polaca Aleksandra Kowalewska e Cvjetko, perdendo nas meias-finais com a húngara Szofi Ozbas e na luta pelo bronze com a sérvia Aleksandra Andric.

"É muito frustrante chegar às meias, perder as meias, ainda lutar pelo bronze e perder. Não vim aqui para perder, não é? E pronto, saio daqui insatisfeita, mas quero mais", concluiu.

Portugal, que trouxe nove judocas a Podgorica, termina a participação no sábado, dia em que competem os medalhados olímpicos Patrícia Sampaio (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg), e depois de logo no arranque já ter visto Catarina Costa, na quarta-feira, conquistar a prata em -48 kg.