Djokovic derrotado no Masters de Madrid

O tenista sérvio Novak Djokovic, antigo número um mundial, foi eliminado na estreia no Masters 1.000 de Madrid, ao perder com o italiano Matteo Arnaldi, em dois sets.

Depois de ter ficado isento da primeira ronda, 'Nole', atual número cinco do mundo, foi surpreendido por Matteo Arnaldi, 44.º, por 6-3 e 6-4, em 1h42.

Para Novak Djokovic esta foi a terceira derrota consecutiva, algo que aconteceu pela segunda vez esta temporada, depois de ter perdido a final do Masters 1.000 de Miami e de ter caído igualmente na estreia em Monte Carlo, em outro torneio da mesma categoria.

Com Roland Garros, segundo torneio do Grand Slam, a aproximar-se, o recordista de títulos em 'majors' continua sem vencer qualquer set em terra batida, depois da derrota em Monte Carlo, com o chileno Alejandro Tabilo, também por 2-0.

Arnaldi está pela segunda vez este ano na terceira ronda de um torneio Masters 1.000, depois de Indian Wells, e vai agora defrontar o bósnio Damir Dzumhur, 63.º do ranking ATP.