Patrícia Sampaio campeã da Europa em judo

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio sagrou-se este sábado campeã da Europa na categoria de -78 kg.

A atleta portuguesa, número 4 do mundo, derrotou na final, por ippon, a alemã Anna-Monta Olek (5.ª do ranking mundial), na prova que está a decorrer em Podgorica, no Montenegro.

Durante o torneio, a também medalhada olímpica derrotou a finlandesa Emma Krapu, a russa Slaviana Rylkevich e a francesa Audrey Tcheumeo, todas por ippon.

É a segunda medalha de Portugal no evento depois da prata de Catarina Costa.



Também este sábado, o judoca Jorge Fonseca foi eliminado nos oitavos de final ao perder com o letão Maksims Duinovs, por 'yuko' na categoria -100 kg.

[em atualização]