Patrícia Sampaio. “Foi um dia espetacular”

Após o triunfo na final dos Europeus de Podgorica, a judoca Patrícia Sampaio sorri e rejeita a ideia de ter sido um "dia perfeito", justificando que há sempre algo a melhorar, mesmo quando acabou de se sagrar campeã europeia.

"Não sei se perfeito é a palavra, mas foi um dia espetacular, sim. (...) Há de haver sempre alguma coisa a melhorar, mesmo ganhando, mas pronto, foi espetacular", disse no final à agência Lusa a judoca.

Sampaio chegou este sábado ao primeiro título europeu da carreira, no Montenegro, depois de já ter conquistado um bronze em Montpellier'2023, numa competição em que conseguiu seguir a estratégia pensada, sempre ao serviço de um judo explosivo.

"É algo característico meu, porque ataco bastante e entro muito determinada em cada ataque que faço, portanto, até tem acontecido nas competições alguns combates que terminam assim mais rápido e dá-me sempre confiança para além de que não me canso tanto mas dá-me sempre uma confiança para o restante da competição", disse, a propósito da rapidez com que venceu os dois primeiros combates (em 01.10 no total de ambos).

Nas meias-finais, as dificuldades diante da francesa subiram uns níveis, mas também aí a judoca lusa nunca deixou de atacar, colocando a medalhada olímpica, mundial e europeia, e que defendeu o título, em sentido.

Sampaio atacou o bastante para contrastar com a falta de iniciativa, a passividade, da gaulesa, que foi acumulando shidos, até à desclassificação, já no último minuto.

"É sempre muito tático, eu lutei com ela também na meia-final de Paris deste ano e foi exatamente da mesma forma que se desenrolou, é um combate de muita paciência, muito tático, mas, na verdade, eu lutei como costumo lutar, foi sempre a tentar projetar e foi por isso que ela acabou por ser castigada", explicou.

Na final, com uma adversária que conhece bem dos estágios, mas com quem nunca tinha lutado em competição, Patrícia Sampaio repetiu a fórmula de quem tem 'bicho carpinteiro' no corpo e agitou a cada momento, até conseguir um sode para ippon a Anna Monta Olek.

"Independentemente de quem apareça, tenho a minha estratégia que utilizo mediante a adversária e o estilo da adversária com quem vou lutar. E eu foco-me muito nisso, naquilo que eu tenho de fazer e não propriamente em quem é que está do outro lado", disse ainda a nova campeã europeia.

Em jeito de brincadeira, Sampaio ainda disse que não tenciona mudar a sua música "Unstoppable" [imparável em português], da cantora Sia, associada ainda aos Jogos de Paris'2024, mas que também pode já dar alguma importância à canção de consagração "We are the Champions", dos Queen.

"Sou a 'champion', mas continuo a ser 'unstoppable', por isso posso usar as duas", disse, a sorrir.