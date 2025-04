​Patrícia Sampaio vai lutar pelo título de judo europeu em -78 kg

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio vai lutar hoje pelo título europeu em -78 kg, depois de ter vencido nas meias-finais da competição, que decorre em Podgorica, a francesa Audrey Tcheumeo.

Sampaio venceu Tcheumeo - campeã europeia em título -, com quem tinha um 'saldo' negativo de quatro derrotas e uma vitória, com um 'hansoku make', depois de a gaulesa ver um terceiro castigo a 42 segundos do final.

Antes, a judoca de Tomar, medalha de bronze olímpica em Paris2024, tinha afastado duas adversárias em questão de segundos: a finlandesa Emma Krapu em 57 segundos, e a russa Slaviana Rylkecich em 13.