Tiago Ramos e Vitória Almeida, campeões de 10kms marcha

Tiago Ramos, do Sporting, e Vitória Oliveira, do Benfica, sagraram-se campeões nacionais de marcha na distância de 10 quilómetros, nos campeonatos que decorreram em Porto de Mós, no distrito de Leiria.

Tanto o marchador dos leões como a atleta das águias controlaram completamente as respetivas provas, assumindo desde cedo a liderança, com prestações que deixaram bastante para trás a concorrência

Terceiro nos campeonatos de 2024 e sem a oposição do campeão e colega de equipa João Vieira, que não se inscreveu, Tiago Ramos cortou a meta com quase dois minutos e meio de vantagem sobre Tiago Sucena, do Clube de Atletismo da Marinha Grande, que foi segundo.

O terceiro lugar do pódio foi para Eduardo Camarate, da Juventude Vidigalense.

Já Vitória Oliveira revalidou o título conquistado no ano passado, confirmando o bom momento que atravessa, que já a levou a fixar um novo recorde nacional nos 3.000 metros em pista curta, sagrando-se ainda campeã nacional de estrada.

Em Porto de Mós, o segundo título nos 10 quilómetros de Vitória Oliveira foi conquistado com grande vantagem sobre a segunda marchadora, Inês Mendes, também do Benfica, que gastou quase mais quatro minutos e meio para completar a distância. Ana Monteiro, do Grupo Desportivo do Estreito, fechou o pódio.