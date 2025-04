Está aí o Estoril Open: conheça o fado dos tenistas portugueses

O número um nacional Nuno Borges passou diretamente à segunda ronda do Estoril Open, torneio de categoria 125 do ATP Challenger Tour, enquanto o compatriota Jaime Faria vai defrontar um 'qualifier' na eliminatória inaugural, ditou hoje o sorteio.

O tenista maiato, 41.º do mundo e terceiro cabeça de série no Clube de Ténis do Estoril, onde segunda-feira arranca a fase de qualificação, vai ficar a aguardar pelo encontro entre o húngaro Marton Fucsovics (130.º ATP) e um 'qualifier' para conhecer o seu primeiro adversário na 10.ª edição do Estoril Open.

Já o lisboeta Jaime Faria, 105.º colocado no 'ranking' ATP e número dois português, terá de esperar pelo desfecho do 'qualifying' para saber com quem vai medir forças no duelo de acesso à segunda eliminatória, que poderá ser discutida com o brasileiro João Fonseca, caso este vença Jasper de Jong, dos Países Baixos.

Agraciados com um 'wild card' para o quadro principal, por parte da organização do evento, o também português Henrique Rocha (198.º ATP) tem encontro agendado com o chileno Nicolas Jarry (57.º ATP), ao passo que Gastão Elias (339.º ATP) irá disputar a ronda de abertura com o norte-americano Learner Tien (69.º ATP).

Entre os principais cabeças de série, o canadiano Félix Auger-Aliassime (19.º ATP), à semelhança de Nuno Borges, está isento da jornada inaugural, ficando a aguardar pelo vencedor do embate entre o sérvio Dusan Lajovic e o norte-americano Ethan Quinn.