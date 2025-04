O ténis não parou no Estoril Open: Tiago Pereira e Francisco Rocha mais perto do quadro principal

Apesar do apagão que afetou Portugal e Espanha, o Estoril Open cumpriu a sua jornada desportiva com normalidade, ainda que tenha havido um cheirinho aos tempos de pandemia pelo abandono exigido ao público.

Tiago Pereira e Francisco Rocha superaram a primeira ronda do qualifying, o que os coloca a uma partida do quadro principal do torneio, que este ano e só este ano será um Challenger 175.