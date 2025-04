Depois do ouro europeu, Patrícia Sampaio mantém o quarto lugar do ranking. Timo subiu 45 posições

Os -78 kg são ainda liderados pela campeã mundial em título, a alemã Anna Maria Wagner (5.892 pontos), seguida da israelita Inbar Lanir (5.845), vice-campeã olímpica, e de Bellandi (5.795). Patrícia Sampaio vem depois com 5.555 pontos.

Sampaio, que se sagrou no sábado campeã nos Europeus que decorreram em Podgorica, soma agora mais 800 pontos, fruto do ouro alcançado na capital montenegrina e aproximou-se da campeã olímpica, a italiana Alice Bellandi, terceira.

A campeã europeia Patrícia Sampaio mantém a quarta posição em -78 kg, após o título europeu em Podgorica, na atualização do ranking mundial de judo, enquanto Bárbara Timo está à beira do top-100.

Também em -70 kg, Taís Pina, de 20 anos, jovem promessa do judo português e que nos Europeus lutou pelo bronze, terminando em quinto, subiu uma posição e é 15.ª, enquanto Joana Crisóstomo, que não esteve em Podgorica, desceu sete e é 64.ª na categoria.

A judoca, vice-campeã mundial em 2019, capitalizou 128 pontos, após vencer um de dois combates em Podgorica, e está agora na 102.ª posição, crucial nas aspirações a estar em junho no Mundial de Budapeste, onde só podem competir judocas do top-100.

Catarina Costa (-48 kg), que conquistou a medalha de prata na competição continental, também manteve o nono lugar no peso leve feminino, com mais 560 pontos, num total de 3.696, pelo seu segundo lugar.

Raquel Brito (-52 kg), com uma vitória e uma derrota, subiu 55 posições e é 116.º do mundo.

Em masculinos, Jorge Fonseca (-100 kg), campeão mundial em 2019 e 2021, e bronze olímpico em 2021, manteve a nona posição, depois de perder ao segundo combate em Podgorica, enquanto Miguel Gago (-66 kg) e Otari Kvantidze (-73 kg) subiram ao 90.º (progressão de 14) e 50.º (mais um), respetivamente.

João Fernando, que lutou com o multimedalhado Matthias Casse, foi o único a perder na estreia, em -81 kg, e caiu quatro posições, para o 41.º lugar.

Nos Mundiais, que se realizam entre 13 e 20 de junho, só podem ser inscritos judocas do top-100 mundial, existindo antes competições, entre as quais os Grand Slam do Tajiquistão (2 a 4 de maio) e Cazaquistão (9 a 11).