Ivo Oliveira perde prólogo da Volta à Romandia por menos de meio segundo

O português Ivo Oliveira, da UAE-Emirates, foi segundo classificado no prólogo da Volta à Romandia, prova do World Tour.

Depois de ter brilhado no Giro d'Abruzzo com a conquista de duas etapas, o português tinha no prólogo desta terça-feira um dos grandes objetivos da época. Superou Iván Romeo, da Movistar, por quase três segundos, mas foi ultrapassado quase no final do dia pelo britânico Samuel Watson, da INEOS.

O jovem sprinter inglês superou Ivo Oliveira por apenas 0,3 segundos.

O campeão mundial de contrarrelógio, Remco Evenepoel, a estrear-se esta época em provas por etapas, não foi além do oitavo melhor tempo, a quatro segundos do tempo de Samuel Watson.

João Almeida, também da UAE-Emirates e um dos favoritos à conquista da prova, foi 11.º, a cinco segundos.

Ivo Oliveira, de 28 anos, vive a melhor época da carreira, já com três triunfos. No resto da prova, estará no apoio a João Almeida.

A Volta à Romandia volta à estrada na quarta-feira para uma primeira etapa montanhosa, de 194 quilómetros, entre Munchenstein e Friburgo.