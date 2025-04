Última etapa da Volta a Itália vai passar pelo Vaticano em homenagem ao Papa Francisco

A organização da Volta a Itália anunciou, esta terça-feira, que a última etapa da prova foi alterada para passar no Vaticano em homenagem ao Papa Francisco.

A etapa, marcada para o dia 1 de junho, será "histórica" segundo a organização do Giro. Será uma passagem simbólica em que a corrida estará neutralizada. A passagem do Giro pelo Vaticano era, de resto, um pedido do Papa Francisco para assinalar o Jubileu de 2025.

O bispo Paul Tighe, secretário do Dicastério para a Cultura e a Educação, agradeceu o Papa "por ter abraçado esta iniciativa".

"A passagem pelo Vaticano não será turística, mas sim simbólica. Vai ser como uma pequena passagem pelo mundo inteiro e festejaremos o Jubileu da Esperança", diz.

Roberto Gualtieri, presidente da Câmara de Roma, destaca a mudança no percurso como uma "homenagem ao Papa, à sua pessoa e mensagem. Será um dia inesquecível e que vai misturar a paixão desportiva com os valores universais. Será um final de Giro espetacular e Roma estará, mais uma vez, ao seu lado".

A lista de participações ainda não está concluída, mas ao que tudo indica, o Giro 2025 terá, pelo menos, dois ciclistas portugueses: Rui Costa pela EF Education-Easy Post e Afonso Eulálio pela Bahrain-Victorious.

O Giro d'Italia vai para a estrada entre os dias 9 de maio e 1 de junho.