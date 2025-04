Está a pensar ir ao Benfica-Sporting? Águias alertam para venda ilegal de bilhetes

O Benfica alerta para a venda ilegal de bilhetes para o clássico contra o Sporting no próximo dia 10 de março.

Em comunicado, as águias alertam que ainda não existem sequer bilhetes à venda para dérbi e o arranque da venda começa apenas na próxima segunda-feira, exclusiva a sócios.

O clube encarnado diz que "apenas os bilhetes vendidos diretamente pelo SL Benfica e, neste caso concreto, pelo Sporting Clube de Portugal, para os sectores que lhe estão destinados, são considerados genuínos para o próximo jogo entre ambas as equipas".

"Qualquer pessoa que adquira bilhetes através de outros canais que não os canais oficiais está a incorrer no risco de não conseguir aceder ao Estádio da Luz", explica o Benfica.

O clube encarnado garante ainda que a venda dos "Red Pass", os lugares anuais no Estádio da Luz, fora da plataforma oficial "é igualmente ilegal e passível de procedimento criminal".

"O Sport Lisboa e Benfica mantém uma vigilância ativa e denunciará às autoridades todas as plataformas e sites de venda ilegal de bilhetes, de cuja existência tenha, ou venha a ter, conhecimento para a respetiva instauração de processos-crime", termina o comunicado.

O Benfica recebe o Sporting no próximo dia 10 de maio, na 33.ª e penúltima jornada do campeonato. É considerado o jogo do título, uma vez que, a três rondas do fim da época, os dois rivais de Lisboa seguem empatados na liderança do campeonato.