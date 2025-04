Ginastas do Acro Clube da Maia dão mortais rumo ao Guinness

Jorge Silva, Tomás Martinho, Gabriel Vilela e João Samico, a quadra júnior do Acro clube da Maia (ACM), marcaram os seus nomes no livro de recordes do Guinness pelo maior número de mortais consecutivos (14) em pirâmide humana.

Os recém campões europeus de ginástica acrobática alcançaram o feito nos estúdios de televisão da Mediaset, em Milão, numa edição de um programa dedicado ao batimento de recordes. Lourenço França, treinador de ginástica acrobática do ACM, recebeu também uma medalha pelo trabalho desenvolvido.

Após a sessão, uma das juízas do Guinness que se encontrava presente declarou aos quatro atletas que “vocês são oficialmente fantásticos!”, entregando o certificado do recorde e as medalhas aos ginastas portugueses.

“Este recorde foi impulsionado pelo poder das redes sociais”, afirmou o treinador Lourenço Franca, que disse ter recebido diversos convites para participar no programa. “Para nós é algo “normal” e não temos a noção do impacto que possa ter nas pessoas muito do que estes ginastas fazem. Foi uma surpresa incrível. Ter acrobatas portugueses no Guinness é, convenhamos, algo fenomenal”, conclui.

No Livro do Guinness, os quatro ginastas do Acro Clube da Maia juntam-se a nomes nacionais como Cristiano Ronaldo e José Mourinho, no capítulo do desporto.