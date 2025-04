Jaime Faria e Henrique Rocha caem na primeira ronda no Estoril Open

Os portugueses Jaime Faria e Henrique Rocha foram eliminados, esta quarta-feira, na primeira ronda do Estoril Open.

O número dois nacional perdeu na estreia frente ao espanhol Bernabe Zapata Miralles. O tenista lisboeta, de 21 anos, ficou pelo segundo ano consecutivo na ronda inaugural do torneio português, este ano de categoria 175 do ATP Challenger Tour, depois de não conseguir superar o "lucky loser" espanhol (380.º ATP), que encerrou o duelo com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-2), ao cabo de uma hora e 22 minutos.

Enquanto Faria, regressado à competição depois de contrair uma lesão no pé esquerdo no final de fevereiro, se despediu do Estoril Open, Zapata Miralles, que chegou aos quartos de final em 2023, vai defrontar agora o vencedor do encontro entre o brasileiro João Fonseca e o neerlandês Jesper de Jong, último duelo da jornada de no "court" central.

Já Henrique Rocha ainda deu luta ao favorito chileno Nicolas Jarry, mas acabou também eliminado.

O jovem portuense, de 21 anos, que ocupa o 198.º lugar no ranking ATP, ainda anulou quatro "set points" para, à quinta oportunidade, conquistar o "set" inaugural, mas perdeu os dois seguintes e cedeu a passagem à fase seguinte da prova a Jarry, número 57 do mundo, pelos parciais de 6-7 (13-15), 6-3 e 6-4, ao fim de duas horas e 50 minutos.

Após o triunfo sobre Rocha, que não vence um encontro desde o início de fevereiro, quando chegou às meias-finais do challenger 1 de Tenerife, o sétimo cabeça de série, de 29 anos, marcou encontro na segunda eliminatória com o também português Gastão Elias, carrasco do norte-americano Learner Tien na ronda inaugural.