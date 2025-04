Neemias Queta na vitória dos Celtics contra Orlando Magic: segue-se a segunda ronda do play-off

Os Boston Celtics qualificaram-se na terça-feira para as meias-finais de conferência dos play-offs da Liga norte-americana de basquetebol (NBA), ao vencerem em casa os Orlando Magic por 120-89, pela primeira vez com minutos para o português Neemias Queta.

Depois de ficar pelo banco nos primeiros quatro encontros da eliminatória, o poste internacional luso voltou a não entrar na rotação do treinador Joe Mazzulla, mas foi utilizado nos últimos 3.49 minutos, já com os Celtics a vencer por 32 pontos, juntamente com JD Davison, Jordan Walsh e Baylor Scheierman.

Nesse período, Neemias aproveitou para somar quatro pontos, o seu recorde nos play-off -- nos três jogos de 2023/24 não tinha ultrapassado os dois -, ao acertar os dois lançamentos de campo tentados, aos quais adicionou uma assistência.

Jayson Tatum, com 25 pontos, 10 assistências e oito ressaltos, foi a grande figura dos Celtics, secundado por Jaylen Brown, autor de 23 pontos, enquanto o alemão Franz Wagner liderou os visitantes, ao somar 25 pontos.

Nas meias-finais da Conferência Este, os Celtics, que derrotaram os Magic por 4-1, vão defrontar o vencedor da eliminatória entre os New York Knicks e os Detroit Pistons, que os nova-iorquinos lideram por 3-2.

Os Knicks poderiam ter resolvido a contenda na terça-feira, mas perderam no Madison Square Garden por 106-103, face a uns Pistons liderados por 24 pontos, oito ressaltos e oito assistências de Cade Cunningham.

A outra meia-final vai ser disputada entre os Cleveland Cavaliers, que na segunda-feira tinham 'varrido' os Miami Heat (4-0), e os Indiana Pacers, vencedores por 4-1 face aos Milwaukee Bucks, depois do triunfo caseiro por 119-118, após prolongamento.

Um lançamento de Tyrese Haliburton (26 pontos, nove assistências e cinco ressaltos), com 1,3 segundos para jogar, selou o triunfo dos Pacers, que contaram também com 19 pontos e 12 ressaltos de Aaron Nesmith.

Nos Bucks, Gary Trent marcou 33 pontos, incluindo quatro 'triplos' no tempo extra, mas cometeu dois 'turnovers' decisivos, enquanto o grego Giannis Antetokounmpo falhou o cesto da vitória no tempo regulamentar, num embate que acabou com um 'triplo duplo' de 30 pontos, 20 ressaltos e 13 assistências.

A Oeste, os Denver Nuggets passaram a liderar o confronto face aos Los Angeles Clippers por 3-2, ao vencerem em casa o quinto jogo por 131-115, muito por culpa dos 43 pontos, mais sete assistências e cinco ressaltos, de Jamal Murray.

O sérvio Nikola Jokic ajudou com um 'triplo duplo' (13 pontos, 12 assistências e 10 ressaltos) e Russell Westbrook, que tinha falhado o jogo anterior, marcou 21 pontos. Nos Clippers, o melhor foi o poste croata Ivica Zubac, com 27 pontos.