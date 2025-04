Prodígio Matthew Brennan vence a primeira etapa da Volta a Romandia

O britânico Matthew Brennan, da Team Visma-Lease a Bike, venceu a primeira etapa da Volta a Romandia, ao sprint.

Depois do prólogo que arrancou a prova, a primeira etapa acabou por terminar ao "sprint", apesar do relativo grau de dificuldade das montanhas na etapa.

Com apenas 19 anos, Brennan continua a provar que é um dos pontos positivos da época da Visma e venceu de forma dominante, depois de já ter vencido duas etapas na Volta à Catalunha no mês passado. O francês Aurélien Paret-Peintre, da Decathlon, ficou no segundo posto, seguido de Artem Schmidt, da INEOS Grenadiers.

O português Ivo Oliveira, que hoje envergou a camisola dos pontos após ter perdido a vitória no prólogo por escassos milésimos de segundo, terminou a etapa no 14.º lugar da etapa.

Com os 10 segundos de bonificação de vitória da etapa, Matthew Brennan sobe também à liderança da classificação geral, com três segundos de vantagem para Samuel Watson, o vencedor do prólogo de ontem, e para Ivo Oliveira.

Nelson Oliveira, o português da Movistar, foi 33.º na etapa, e João Almeida, da UAE-Emirates, terminou igualmente com o pelotão no 50.º lugar.

Na quinta-feira, vai para a estrada nova etapa de montanha, com três contagens de montanha de segunda categoria, mas com os últimos quilómetros em plano, ficando a dúvida se será uma etapa para os principais candidatos à classificação geral, como Almeida, ou se os "sprinters" resistem.