Sporting volta a perder com o Nantes e falha meia-final da Champions de andebol

O Sporting voltou a perder com o Nantes e falhou a passagem à meia-final da Liga dos Campeões de Andebol. No lotado Pavilhão João Rocha, os franceses voltaram a levar a melhor ao vencerem por 32-30.

O Sporting, campeão nacional e líder do campeonato, que chegou diretamente a esta fase com o segundo lugar no Grupo A da fase principal, não conseguiu, em casa, a reviravolta.

Depois de ter perdido fora de portas por 28-27, o Sporting sabia que tinha de vencer por dois tentos para continuar a fazer história nesta edição da Liga dos Campeões de andebol.

Num primeiro tempo equilibrado, o Nantes terminou com um golo de vantagem (16-15). No segundo tempo os franceses aumentaram a eficácia e, carregados por um inspirado Iván Pesic, guarda-redes, foram mantendo sempre a vantagem no marcador até terminar com nova vitória, agora por 32-30.

O Sporting tentava tornar-se na primeira equipa portuguesa a atingir a ‘final four’ da ‘Champions’, sendo que, no anterior formato, sem uma final a quatro concentrada, o ABC de Braga foi finalista vencido em 1993/94, face aos espanhóis do TEKA Santander.

Além do Nantes, também apurado para a ‘final four’, marcada para a cidade alemã de Colónia, em 14 e 15 de junho, está o germânico Fuchse Berlim, que bateu os dinamarqueses do Aalborg, enquanto os restantes semifinalistas vão ficar definidos na quinta-feira, com os embates entre Veszprem-Magdeburgo e FC Barcelona-Szeged.