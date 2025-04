"Vai ser um dia histórico”: selecionador de andebol dá força ao Sporting

Com uma desvantagem de um golo da primeira mão (27-28), o selecionador nacional considera ser “perfeitamente possível” aos leões bater a equipa francesa e garantir o acesso à final a quatro da prova, que vai ser jogada na cidade alemã de Colónia.

Depois da derrota fora por apenas um golo, o Sporting tem de vencer em casa para se tornar na primeira equipa portuguesa a alcançar, neste formato, as meias-finais da Liga dos Campeões. Com a segunda mão a ser jogada no pavilhão João Rocha, Paulo Jorge Pereira acredita que o fator casa terá um peso importante.

“Este Sporting tem demonstrado, sobretudo este ano, com um coração enorme, que jogando em casa pode ganhar a qualquer equipa de nível mundial e o Nantes está entre as melhores equipas da Europa e, podemos dizer, do mundo”, afirma.

Apesar da convicção de que o Sporting “vai fazer história”, o selecionador sublinha que o que foi feito pelos leões até aqui já digno de orgulho por parte dos portugueses, a somar ao que tem sido alcançado pela seleção nacional.

“Portugal tem de estar muito satisfeito com aquilo que o andebol em geral tem feito e, neste caso, com aquilo que o Sporting está a fazer. Acho que temos todos de fazer uma vénia. Mesmo que no plano teórico possamos estar um bocadinho longe, é possível na prática combater contra os melhores e vencer. Essa é a linha que nós temos seguido na seleção e é a linha que o Sporting também está a seguir”, explica, nestas declarações à Renascença.