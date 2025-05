Benfica vence Braga e ainda luta pelo título

O Benfica derrotou o Sp. Braga, na Luz, por 3-1, e mantém-se na luta pelo campeonato de voleibol feminino.

As encarnadas ganharam com os parciais de 25-18, 19-25, 25-20 e 25-17.

De recordar que as arsenalistas tinham vencido os primeiros dois jogos da final do “playoff” feminino e estão a uma vitória do título.

O quarto jogo da final vai decorrer em Braga no próximo domingo. Se for necessário um quinto (e decisivo) duelo será disputado na Luz no dia 8 de maio.

Já a luta pelo terceiro lugar ficou fechada esta quinta-feira. O FC Porto, campeão em título, derrotou o Sporting.