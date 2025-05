Gastão Elias eliminado no Estoril Open

O tenista português Gastão Elias foi eliminado na segunda ronda do Estoril Open, torneio de categoria 175 do ATP Challenger, ao perder com o chileno Nicolas Jarry, que já tinha afastado Henrique Rocha na primeira eliminatória.

Gastão Elias, 339.º da hierarquia, chegou a servir para conseguir um lugar nos quartos de final, quando liderava por 5-3 no terceiro set, mas a parte final foi dominada pelo sul-americano, 57.º do ranking mundial.

Jarry venceu pelos parciais de 6-2, 4-6 e 7-5, em 2h18, e vai defrontar nos 'quartos' o vencedor do embate entre o canadiano Felix Auger-Aliassime, primeiro cabeça de série e 19.º ATP, e o italiano Andrea Pellegrino, 237.º.