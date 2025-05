Lakers eliminados na primeira ronda do play-off pelo segundo ano seguido

Termina a época para os Los Angeles Lakers, que foram eliminados na primeira ronda dos play-offs da NBA, na madrugada desta quinta-feira, ao perderem o quinto jogo frente aos Minnesota Timberwolves.

É o segundo ano seguido em que os Lakers não passam da primeira ronda. Só por duas vezes, desde a contratação de LeBron James, chegaram, sequer, às finais da Conferência Oeste: em 2020, em que venceram e, depois, partiram para a conquista do anel, e em 2023, em que perderam por 4-0.

Na partida desta madrugada, que perderam por 103-96, em casa, LeBron voltou a bloquear no último período, em que somou apenas três pontos, apenas dos 22 que apontou no total. Esteve melhor Luka Doncic, que amealhou 28 pontos, sete ressaltos e nove assistências.

Ainda assim, não foi suficiente para levar de vencida os Wolves, que tiveram em Rudy Gobert o seu farol. O poste francês assinou um duplo-duplo de 27 pontos e 24 ressaltos. Nota para o outro duplo-duplo da noite, pertencente a Anthony Edwards: 15 pontos e 11 ressaltos (e ficou à porta do triplo-duplo, com mais oito assistências).

"Sou eu que decido se continuo a jogar"

Termina, assim, a temporada para James e Doncic. Para o King, que já vai nos 40 anos de idade, a incógnita sobre o futuro adensa-se. Continuará a jogar ou chegou a altura de pendurar as botas?

"Não tenho resposta para isso. Terei de me sentar com a minha mulher e o meu grupo de apoio e falar sobre isso, e ver o que acontece", assumiu James, em declarações à imprensa local, ainda no "court".

Para James, uma coisa é clara: "Sou eu que decido se vou continuar a jogar ou por quanto tempo vou continuar a jogar. No final de contas, cabe-me a mim decidir, por isso não tem nada a ver com mais ninguém."

Mais esperançosos sobre o futuro estão os Minnesota Timberwolves, que depois deste 4-1 na primeira ronda ficam à espera de Houston Rockets ou Golden State Warriors nas meias-finais da Conferência Oeste.