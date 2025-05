O tenista Nuno Borges venceu na segunda ronda do Estoril Open.

O português, número 41 do mundo, derrotou o húngaro Marcon Fucsovics em três sets equilibrados: 6-7, 7-6 e 6-4.

A partida durou mais de três horas.

Borges vai agora defrontar o sérvio Miomir Kecmanovic, nos quartos de final do torneio.



O Challenger 175 do Estoril Open disputa-se até ao próximo dia 4 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.



