O primeiro cabeça de série do Estoril Open 2025, Felix Auger-Aliassime, perdeu na primeira ronda do torneio português.

Auger-Aliassime, 19 do mundo, foi derrotado pelo qualifier italiano Andrea Pellegrino (237 do ranking ATP), por 7-5 e 6-4.

O tenista canadiano alarga a má forma em terra batida, com a terceira derrota consecutiva.

O Challenger 175 do Estoril Open disputa-se até 4 de maio, no Clube de Ténis do Estoril.