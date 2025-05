Celtics de Neemias Queta defrontam Knicks nas meias-finais de Este

Os New York Knicks serão os adversários dos Boston Celtics, de Neemias Queta, nas meias-finais da Conferência Este, depois de terem eliminado os Detroit Pistons, na primeira ronda, por um agregado de 4-1.

A quatro segundos do fim do quinto jogo frente aos Pistons, Jalen Brunson encestou um lançamento de três pontos e selou a vitória, por 116-113, que confirmou o apuramento dos Knicks para as meias-finais. Foi o coroar de uma grande exibição do base, que amealhou 40 pontos.

Brunson não esteve sozinho: Bikal Bridges chegou aos 25 pontos e OG Anunoby aos 22, e Josh Hart (13 pontos e dez ressaltos) Karl-Anthony Towns (dez pontos e 15 ressaltos) assinaram duplos-duplos.

Do lado dos Pistons, de nada valeram os 23 pontos de Cade Cunningham, os 21 de Jalen Duren e os 20 de Malik Beasley. Tobias Harris chegou aos 14 pontos, mas enquanto esteve em campo, a equipa de Detroit teve um saldo negativo de 23 pontos. Foi o pior jogador nesse aspeto.

Agora, os Knicks terão pela frente, nas meias-finais, os vigentes campeões da NBA, os Celtics, em que joga o português Neemias Queta. A equipa de Boston superou os Orlando Magic, por 4-1.