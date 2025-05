Iúri Leitão, Rui Oliveira e Patrícia Sampaio nomeados aos prémios da Confederação do Desporto

Os medalhados olímpicos nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 Iúri Leitão e Rui Oliveira (ciclismo) e Patrícia Sampaio (judo) estão nomeados para os prémios a atribuir pela Confederação do Desporto de Portugal (CDP) na sua gala anual, anunciou o organismo esta sexta-feira.

Iúri Leitão e Rui Oliveira sagraram-se campeões olímpicos em madison, medalha à qual Iuri Leitão somou a prata em omnium, e Patrícia Sampaio foi bronze em -78kg. Pedro Pichardo, que foi prata no triplo salto, não está entre os nomeados.

A CDP realiza a 26 de maio, em Lisboa, a Gala do Desporto de Portugal, que é um evento que homenageia os protagonistas do desporto nacional que mais se destacaram durante o ano anterior, neste caso de 2024, de Jogos Olímpicos.

Ao todo, são seis as categorias que estão abertas para votação do público, a decorrer até 12 de maio. Além do voto do público, haverá também uma votação de um júri de especialistas e os vencedores serão anunciados na Gala.

A lista de nomeados foi elaborada por um júri composto por personalidades de vários quadrantes da sociedade e tendo em conta as indicações das federações desportivas, tal como prevê o regulamento da Gala do Desporto de Portugal.

Além das categorias em votação pública, a Gala será também palco de homenagem aos campeões do mundo e da Europa, individuais e coletivos, que se distinguiram ao longo de 2024, bem como dos medalhados olímpicos e paralímpicos de Paris 2024.