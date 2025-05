João Almeida a três segundos da frente na Volta à Romandia

O ciclista João Almeida (Emirates) terminou no segundo lugar a “etapa rainha” da Volta à Romandia em bicicleta.

O português só foi batido, ao sprint, pelo francês Lenny Martinez (Bahrain), num topo a mais de dois mil metros de altitude.

Com esta vitória na etapa de montanha, Martinez é o novo líder da prova, com menos dois segundos que Lorenzo Fortunato e três que Almeida.

Nelson Oliveira (Movistar) foi hoje 71.º classificado na tirada, enquanto Ivo Oliveira (UAE Emirates) acabou em 95.º, ambos a mais de 20 minutos do vencedor.



A prova termina este domingo com um contrarrelógio de 17.1 quilómetros.

Almeida é teoricamente superior no contrarrelógio, especialidade em que é um dos melhores do mundo, face aos rivais, embora o colega de equipa australiano Jay Vine, quarto, a 32 segundos, e o campeão olímpico belga Remco Evenepoel (Soudal QuickStep), já nono, a 1.41 minutos, possam ter uma palavra a dizer, bem como o campeão de 2024, o espanhol Carlos Rodriguez (INEOS), atualmente no sexto posto, a 54 segundos do primeiro.