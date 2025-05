Sabalenka vence Masters de Madrid

A bielorrussa Aryna Sabalenka, atual líder do ranking mundial, conquistou pela terceira vez o Masters 1000 de Madrid em ténis, ao bater na final a norte-americana Coco Gauff em dois sets.

Na terra batida espanhola, Sabalenka precisou de uma hora e 41 minutos para vencer a quarta classificada da hierarquia, com os parciais de 6-3 e 7-6 (7-3).

Esta temporada, a tenista de 26 anos junta o título de Madrid, algo que há tinha alcançado em 2021 e 2023, ao de Miami, tendo também sido finalista vencida no Open da Austrália.

A três semanas de Roland Garros, Sabalenka reforçou a liderança do ranking WTA e apresenta-se como favorita à conquista do torneio francês, segundo do Grand Slam, algo que nunca conseguiu (foi semifinalista em 2023).

Depois das vitórias na Austrália, em 2023 e 2024, e no Estados Unidos, em 2024, Roland Garros e Wimbledon são os únicos torneios que faltam à bielorrussa para se tornar na 11.º jogadora da história do ténis a conquistar todos os Grand Slams, a primeira desde Serena Williams.