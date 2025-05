Ledecky volta a bater recorde mundial dos 800m, nove anos depois

A norte-americana Katie Ledecky voltou a bater o recorde do mundo dos 800 metros livres, uma marca que já lhe pertencia desde 2016.

A segunda classificada da prova, no TYR Pro Swim Series Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, ficou a quase 20 segundos. Jillian Cox fez 8.23,58 minutos.

Há mais de uma década que Ledecky tem dominado os 800 e os 1.500 metros a nadar, mas a verdade é que já há sete anos que não conseguia melhorar as marcas.

Já na última quarta-feira, a norte-americana tinha deixado bons indicadores ao fazer o segundo melhor tempo de sempre nos 1500 m livres femininos (15.24,51 m) – sendo que o recorde também lhe pertence com 15.20, 48.

No mesmo torneio e no mesmo dia, Gretchen Walsh colocou os 100 metros mariposa abaixo dos 55 segundos, com 54,60 segundos.