Quatro portugueses candidatos a cargos no Comité Olímpico Europeu

O Comité Olímpico de Portugal (COP) indicou Tiago Brandão Rodrigues, Diana Gomes, Catarina Monteiro e Pedro Farromba para diferentes cargos no Comité Olímpico Europeu (COE) para o quadriénio 2025/29.

"Sabemos que a concorrência é forte, mas a Catarina, o Tiago, a Diana e o Pedro reúnem competências e experiências únicas, que nos permitem estar otimistas quanto à sua seleção, o mesmo acontecendo com José Manuel Araújo. Juntos irão dar uma boa imagem de Portugal e do COP e contribuir para a concretização dos objetivos do COE, nomeadamente ajudando a gerar resultados mensuráveis em benefício de todos os nossos atletas e federações", disse Fernando Gomes, presidente do COP.

Tiago Brandão Rodrigues, ex-ministro da Educação e antigo adido olímpico em Londres 2012, foi indicado para a Comissão de Cultura e Educação, enquanto Diana Gomes, atual secretária-geral do COP, foi apontada para a Comissão de Igualdade de Género e Inclusão.

Já Pedro Farromba, membro da comissão executiva do COP e Chefe da Missão Olímpica nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi'2014, PeyongChang'2018 e Pequim'2022, aponta para um lugar na Comissão de Marketing e Comunicação.

Catarina Monteiro, da estrutura do COP, pretende continuar na Comissão do Festival Olímpico da Juventude Europeia, na qual já é vogal.

Paralelamente, o presidente Fernando Gomes reforçou o apoio, formal, à reeleição de José Manuel Araújo como Presidente da Comissão de União Europeia e Relações Internacionais do COE.

O dirigente acumula este cargo com o de membro do Comité Executivo dos Comités Olímpicos Europeus, com o objetivo de reforçar a influência de Portugal junto das instituições europeias.

"Sempre defendi e trabalhei para ter portugueses em posições internacionais relevantes, um compromisso que no nosso programa eleitoral assumimos como prioridade para aumentar a representatividade de Portugal nos principais organismos globais, como o COI e o COE", completou Fernando Gomes.

Cada comité olímpico nacional pode propor até quatro nomes, selecionados com base nos respetivos currículos e cartas de motivação, indicados para darem suporte ao Comité Executivo do COE, presidido pelo grego Spyros Capralos, que tem como principal missão a implementação das prioridades da Agenda Estratégica 2030 do organismo.