“Um mergulho de cabeça nas noites de Vigo e do Dragão”. Capitã do Benfica pede desculpas

Foi a grande surpresa da temporada. O campeão em título, Benfica foi duplamente derrotado pelo Atlético (por 1-0) e ficou fora de prova.

A capitã das encarnadas, Inês Fernandes, reagiu à derrota, que impediu o oitavo título consecutivo, nas redes sociais.

"O campeonato nacional era o troféu mais importante e o que determina em grande parte o sucesso de uma época e caímos com estrondo. O mais fácil seria apontar à falta de vontade e humildade e todos esses chavões de quem raramente competiu no desporto a longo prazo, mas a verdade é muito mais útil, crua e difícil de digerir: não houve qualidade coletiva nem individual, nem de forma consistente e fluída, nem em momentos-chave", escreveu Inês Fernandes.

A jogadora lembra: "Cresci nas décadas de 90 e 2000, numa altura em que o Benfica me dava muito mais tristezas do que alegrias. Em termos pessoais, esta dupla derrota é um mergulho de cabeça nas noites de Vigo e do Dragão. Nunca será apagada ou esquecida”.

Inês Fernandes fecha a mensagem “a pedir desculpa a todos os benfiquistas e agradecer os abraços apertados daqueles que estavam presentes naquele dia”.

“São desculpas insuficientes e palavras em vão mas, dentro daquilo que for possível, irei torná-las em ações para que este seja o único Vietnam da equipa feminina de futsal", referiu.

O Benfica caiu nos quartos de final do campeonato de futsal e não conseguiu renovar o título pela oitava vez consecutiva.