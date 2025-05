Afonso Eulálio vai ser “um dos protagonistas” do Giro: “Será uma agradável surpresa”

Joaquim Andrade trabalhou com Eulálio durante quatro anos, desde a chegada ao ciclismo profissional, e não esconde o orgulho pelo atleta de 23 anos, que está em época de estreia no circuito de elite.

Joaquim Andrade, diretor desportivo da equipa portuguesa Feirense-Beeceler, acredita que Afonso Eulálio vai ser “um dos protagonistas” do Giro d’Italia de 2025. O treinador não tem dúvidas de que a estreia do atleta luso em grandes voltas vai “ser uma agradável surpresa”.

“É um orgulho para mim, por ter sido treinador dele e ter contribuído para ele chegar a este patamar. Ele está a viver o sonho dele, que é poder estar ao mais alto nível. Sempre foi, desde que ele começou a praticar o ciclismo, a ambição dele. Estar presente numa Volta a Itália é um sonho tornado realidade para ele”, explica.

Afonso Eulálio foi o grande destaque da edição de 2024 da Volta a Portugal, tendo liderado a classificação geral durante vários dias. Menos de um ano depois, vai correr uma das maiores provas do mundo.

“É representativo da qualidade que existe no ciclismo português. Há muito poucos portugueses a correr no World Tour, mas todos eles têm tido um comportamento espetacular. O Afonso fez esta transição um pouco mais tarde do que o habitual, mas eu até considero que é a altura ideal, porque normalmente um ciclista, quando vai para uma equipa destas, está dois ou três anos à espera para fazer uma volta deste nível, e ele, logo no primeiro ano, já sentem confiança para o ter numa prova desta dimensão”, conclui Joaquim Andrade, nestas declarações à Renascença.

A 108ª edição do Giro d’Italia arranca esta sexta-feira. A partida acontece na Albânia, marcando a primeira vez que o país dos balcãs recebe a largada da grande volta italiana. A corrida termina com o contrarrelógio final em Roma, no dia 1 de junho.