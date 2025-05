Mads Pedersen é o primeiro camisola rosa da Volta a Itália

Mads Pedersen, ciclista da Lidl-Trek, venceu a primeira etapa da Volta a Itália ao "sprint", que esta época arrancou em Tirana, na Albânia.

A etapa de 160 quilómetros incluía três subidas e existia a dúvida se seria dura o suficiente para evitar um final ao "sprint". A resposta foi não. Os "sprinters" mais puros, para as etapas planas, acabaram por ficar para trás, mas não os com alguma capacidade de trepar montanhas.

No final da última subida de cerca de sete quilómetros a 4,5% de inclinação, o pelotão ficou reduzido a cerca de 40 ciclistas. O dia ficou marcado por uma queda aparatosa que deixou no chão Mikel Landa, um dos favoritos à classificação geral, e Jay Vine, da UAE-Emirates. O espanhol acabou carregado de maca e provavelmente não voltará a competir no Giro.

No momento da decisão, os dois principais favoritos eram Wout van Aert, da Visma-Lease a Bike, e Mads Pedersen, da Lidk-Trek, e ambos disputaram o triunfo até à linha da meta, mas o dinamarquês foi ligeiramente mais rápido e vai ser o primeiro a vestir a camisola rosa de líder. Orluis Aular, da Movistar, fechou o pódio da primeira etapa.

"Vencer a etapa e vestir de rosa é fantástico, foi um incrível trabalho de equipa e é muito bom retribuir com a vitória. O plano era puxar muito duro na subida, criar um grupo pequeno e depois sprintar", disse Pedersen no final da etapa.

O dinamarquês de 29 anos viveu uma época de clássicas com algum azar, tendo vencido apenas Gent-Wevelgem. Um furo em Paris-Roubaix deixou-o para trás e foi terceiro classificado. Foi ainda segundo na Tour de Flandres e na E3 Saxo Classic.

Em provas por etapas, pedersen já se tinha destacado com a vitória na camisola dos pontos no Tour de la Provence, com a conquista de uma etapa, e no Paris-Nice, também com uma etapa conquistada.

O único português na prova, Afonso Eulálio, esteve em destaque nos momentos de maior aperto no apoio a Antonio Tiberi, líder da Bahrain Victorious.



A segunda etapa do Giro, primeira Grande Volta da época, será ainda em solo albanês, em Tirana, com um contrarrelógio individual de 13,7 quilómetros.