FC Porto na final da Champions de hóquei em patins

O FC Porto qualificou-se para a final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, ao vencer o Benfica, por 3-2, após prolongamento, em jogo das meias-finais, disputado em Matosinhos.

O golo de Carlo Di Benedetto, aos 58 minutos, colocou o FC Porto na final da prova, após o empate 2-2 no fim do tempo regulamentar, na sequência dos tentos marcados por Roberto Di Benedetto, aos onze, e José Miranda, aos 40, para o Benfica, e de Ezequiel Mena, aos 16, e Rafa, aos 33, para os dragões.

O FC Porto, que já conquistou três vezes a competição europeia de clubes mais importante (1985/86, 1989/90 e 2022/23), vai enfrentar no domingo o vencedor da meia-final entre o Óquei de Barcelos e os espanhóis do Noia, que se joga também este sábado, no Centro de Desportos e Congresso de Matosinhos.