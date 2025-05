Quarteto luso bate recorde na estafeta e garante lugar no Mundial

A estafeta portuguesa masculina de 4x400 metros bateu, este sábado, o recorde nacional e qualificou-se para a final dos Mundiais da especialidade em Guangzhou.

O quarteto composto por Ericsson Tavares, Omar Elkhatib, João Coelho e Ricardo dos Santos garantiu ainda presença nos Campeonatos do Mundo de atletismo Tóquio 2025, entre 13 e 21 de setembro.

A equipa lusa cumpriu a distância em 3.01,78m, superando em 11 centésimos o anterior máximo.

A final vai decorrer este domingo nos Mundiais que decorrem na China.

Já no setor feminino, Beatriz Andrade, Lorène Bazolo, Arialis Martinez e Íris Silva registaram a melhor marca nacional do ano nos 4x100m, com 44,18s (o 13.º tempo).