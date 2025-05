Futsal. Sporting empata com Benfica e garante liderança na primeira fase

O Sporting e o Benfica empataram 4-4 em partida do campeonato de futsal. Com este empate, os leões garantem a liderança na primeira fase do campeonato.

A partida, no pavilhão João Rocha, foi equilibrada e com alternância no marcador.

Pelos encarnados marcaram Jacaré, Higor (2), Chishkala.

Já pelos leões apontaram Rocha (2), Wesley e Diogo Santos.

O Sporting fecha o campeonato no primeiro lugar e vai defrontar o Ferreira do Zêzere nos play-off dos quartos de final.

Por sua vez, o Benfica vai jogar contra o Eléctrico.