Só durou seis meses. Andy Murray já não é treinador de Djokovic

Andy Murray já não é o treinador de Novak Djokovic. A relação profissional entre o escocês e o sérvio durou seis meses e termina na antecâmara da participação de Djokovic em Roland Garros.

Desde o início que os dois antigos número um do ténis mundial - Djokovic em atividade e Murray já retirado - garantiram que avaliariam dia a dia se fazia sentido continuarem juntos. Acabam por competir num só torneio do Grand Slam: na Austrália, em que "Djoker" abandonou nas meias-finais, por lesão, já depois de ter eliminado Carlos Alcaraz.

Seguiram-se eliminações precoces no Qatar e em Indian Wells. A caminhada até à final em Miami - perdida para o neerlandês Botic van de Zandschulp, então 85.º do mundo - ainda sugeriu um possível volte-face, mas em Monte Carlo e Madrid voltaram as derrotas à primeira.