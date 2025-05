Van Uden surpreende e vence quarta etapa do Giro

Casper van Uden, da Team Picnic PostNL, venceu, esta terça-feira, a quarta etapa da Volta a Itália, ao "sprint".

O jovem neerlandês de 23 anos vence pela primeira vez numa grande volta na sua estreia em competições desta dimensão. Numa etapa de 189 quilómetros entre Alberobello e Lecce, com final num circuito de duas voltas, a luta pelo melhor posicionamento começou cedo.

Mads Pedersen, que já conquistou duas etapas e veste a camisola rosa, chegou a ter de parar após uma queda a cerca de 20 quilómetros do final, mas ainda conseguiu juntar-se ao comboio da frente da etapa.

No momento do "sprint", van Uden surpreendeu ao lançar primeiro que os restantes e venceu. Olav Kooij, jovem da Visma-Lease a Bike, era um dos favoritos do dia e fica no segundo lugar. Mads Pedersen, da Lidl-Trek, é quarto, falha as bonificações, mas continua líder da classificação geral e a vestir de rosa.

Entre os favoritos apontados, Kaden Groves, da Alpecin-Deceuninck, foi 6.º e Milan Fretin, da Cofidis, foi 12.º.

Casper van Uden dá a primeira vitória da Picnic Post NL esta época ao nível World Tour e são pontos preciosos para uma equipa que está na luta pela permanência como equipa de nível World Tour.

Na classificação geral, o "sprint" intermédio deu mais dois segundos a Primoz Roglic, da Red Bull, que mantém o segundo lugar. Já Isaac del Toro, mexicano da UAE-Emirates, venceu esse "sprint" e ultrapassou o colega de equipa e chefe de fila, Juan Ayuso, no 5.º posto.

Esta terça-feira, vai para a estrada a quinta etapa de 151 quilómetros entre Ceglie Messapica e Matera.