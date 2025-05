Futsal. Sporting perde, Benfica ganha

O tetracampeão Sporting perdeu no pavilhão do Ferreira do Zêzere por 5-4, no jogo 1 dos quartos de final do campeonato de futsal.

O Ferreira do Zêzere vencia por 3-1 ao intervalo.

Os leões ainda recuperaram nos últimos minutos, mas não foram a tempo de dar a volta à partida.

O jogo 2 vai ser disputado no Pavilhão João Rocha, na próxima terça-feira, às 19h30.

Já o Benfica venceu o Eléctrico, por 4-3, no jogo 1 dos quartos de final do campeonato de futsal.

A equipa de Ponte de Sor até marcou primeiro e deu muito trabalho.

Só na segunda parte, os encarnados chegaram pela primeira vez à frente do marcador.

O jogo 2 entre Benfica e Eléctrico está marcado para dia 20 de maio, a partir das 21h00.