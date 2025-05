Mafalda Pires de Lima na medal race do Europeu de kite

A velejadora olímpica portuguesa Mafalda Pires de Lima garantiu o acesso às 'medal series' do Europeu de kite, que termina na segunda-feira, em Urla, na Turquia.

Com os resultados alcançados nas cinco regatas do dia, Mafalda Pires de Lima subiu do nono ao oitavo lugar, somando 89 pontos, o que lhe dá acesso aos quartos de final, fase em que defrontará a francesa Lysa Caval, a espanhola Gisela Borrell e a argentina Catalina Turienzo.

Este domingo, Mafalda Pires de Lima foi quarta, nona, terceira, 23.ª - resultado que descartou - e sexta em Urla, numa jornada que promoveu a líder a francesa Lauriane Nolot, que soma 37.

Na competição masculina, Tomás Pires de Lima terminou na liderança da frota de prata, com 70 pontos, após ter sido terceiro, primeiro, e duas vezes quinto nas quatro regatas disputadas pelos homens.