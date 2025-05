Daan Hoole vence o contrarrelógio da 10.ª etapa do Giro. Ayuso aproxima-se na geral

Daan Hoole, ciclista neerlandês da Lidl-Trek, venceu o contrarrelógio da 10.ª etapa do Giro de Itália, à frente do grande favorito Joshua Tarling, da INEOS. Na classificação geral, Juan Ayuso é o "vencedor" do dia.

Num percurso de 28,6 quilómetros entre Lucca e Pisa, Hoole foi o mais rápido. Os mais velozes acabaram por ser os especialistas que estavam mais para trás na classificação geral, uma vez que a chuva intensa afetou, e muito, a última hora de competição e a performance de alguns dos ciclistas melhor posicionados para vencer a prova.

Hoole superou Tarling, que venceu o primeiro contrarrelógio do Giro, por sete segundos. Em terceiro ficou Ethan Hayter, da Soudal Quick-Step.

Até ao momento, tem sido uma grande Volta a Itália para a Lidl-Trek, que já teve Mads Pedersen de rosa, mantém a camisola dos "sprinters" e venceu três etapas, à qual agora se acrescenta o triunfo de Hoole. Tem ainda Giulio Ciccone na luta pela classificação geral, ainda que tenha perdido algum tempo na etapa desta segunda-feira.

Depois da dura etapa no "sterrato" de domingo, Juan Ayuso (UAE-Emirates) foi o melhor dos ciclista na luta pela vitória final e consegue encurtar distâncias para o seu colega de equipa e líder, Isaac del Toro.

À entrada para a etapa, o primeiro mexicano a vestir a camisola rosa tinha 1m13s de vantagem, que passa agora para apenas 25 segundos.

Antonio Tiberi, italiano da Bahrain-Victorious e que tem o português Afonso Eulálio no seu apoio, mantém o terceiro lugar a 1m01s. Simon Yates, da Visma, sobe ao quarto posto.

Primoz Roglic, da Red Bull-Bora, tem vivido dias difíceis. No domingo, caiu e teve um furo o que o levou a perder muito tempo. Voltou a cair esta manhã no reconhecimento do percurso do contrarrelógio, mas conseguiu um bom desempenho. Sobe cinco posições até ao 5.º posto, agora a 1m18s da liderança.

Foi um mau dia para Egan Bernal, da INEOS, que caiu e perde bastante tempo. Desce de 7.º para 11.º na geral e fica a 2m33s de del Toro..

O Giro está a meio e a próxima etapa pode ter novamente impacto na classificação geral. A 11.ª etapa liga Viareggio e Castelnovo ne' Monti e conta com quase quatro mil metros de ganho de elevação, com uma contagem de montanha de primeira categoria e duas de segunda.