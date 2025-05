Já não há portugueses no Mundial de ténis de mesa

As eliminações de Marcos Freitas, na terceira ronda de singulares masculinos, e Jieni Shao, na segunda ronda de femininos, marcaram esta terça-feira a despedida da seleção portuguesa de ténis de mesa do Mundial, a decorrer em Doha.

O olímpico português, 97.º do ranking mundial, chegou ao confronto por um lugar entre os melhores 16 do mundo com o chinês Liang Jingkun, número cinco do mundo, mas não conseguiu contrariar o favoritismo asiático, perdendo por 11-8, 11-2, 11-5 e 16-14.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Jingkun, que já tinha eliminado João Geraldo na ronda anterior, segue em frente, ficando para Freitas um campeonato do Mundo em que venceu o 27.º do ranking mundial, o egípcio Omar Assar, para chegar aos '16 avos', que reúne os 32 melhores em prova.

Se no setor masculino não há já representantes, eliminados que estavam também João Monteiro e Tiago Apolónia, também no feminino se despediu a última lusa em prova, a olímpica Jieni Shao, 59.ª jogadora mundial.

Também Shao encontrou uma adversária do top 10 mundial, no caso a japonesa Satsuki Odo, número oito mundial e sétima cabeça de série, perdendo por 4-1 (11-6, 11-7, 11-7, 9-11 e 11-5).

Antes, Fu Yu também tinha caído às mãos de uma mesatenista do top 10 mundial, ficando agora Portugal sem representantes no torneio a decorrer na capital do Qatar.